PREFEITA EM EXERCÍCIO VALÉRIA GARCIA EMPOSSA NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DE PIMENTEIRAS

Os Conselheiros Tutelares eleitos têm mandato de quatro anos

A Prefeita em Exercício do Município de Pimenteiras do Oeste Valéria Aparecida Garcia (PP) e os secretários municipais, da cerimônia de diplomação e posse dos novos conselheiros tutelares do quadriênio 2020/2023. André Herrera Penha, Rosilda Rodrigues dos Santos, Luzia Aparecida dos Santos, Eriadna de Lima Silva e Jeovane Francisco Diogo, e a diplomação dos suplentes. O evento aconteceu no salão da prefeitura municipal nesta sexta-feira (10/01).

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicionais, encargados pela sociedade de zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente por parte da família, da comunidade em geral e, acima de tudo, do poder público, no âmbito municipal, fiscalizando a atuação dos órgãos e entidades governamentais e não governamentais de atendimento a criança, adolescentes e famílias.

O Secretário Rodrigo Sordi, que representou o secretariado municipal, ressaltou durante, seu discurso, a importância de um trabalho integrado e árduo dos eleitos. “Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura do conselho. Tudo isso para que a política da criança e do adolescente seja cada vez mais forte e cada vez mais integral”, destacou Rodrigo.

A Prefeita em Exercício deu posse aos novos conselheiros desejando boa sorte nos desafios que eles encontrarão pela frente. Ela disse ainda que zelar pelos direitos das crianças é uma prioridade da gestão municipal e uma responsabilidade conjunta. Valéria Garcia ressaltou a importância dos conselheiros para a sociedade. “Eles têm como função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, assim como acompanhar os menores em situação de risco e decidir, em conjunto. Medidas de proteção”, concluiu Valéria.

Participaram do evento de diplomação e posse dos Conselheiros Tutelares a Prefeita em Exercício Valéria Aparecida Garcia, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Maria dos Anjos Ramos, vereador Jesus Reginaldo da Cunha (PDT), Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) Lucineide Rodrigues, e o Secretário Geral Rodrigo Sordi Moreira.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

