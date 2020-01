PREFEITA EM EXERCÍCIO E SECRETÁRIO DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO PARTICIPAM DE REUNIÃO DA AROM E UNDIME PARA DISCUTIR O TRANSPORTE ESCOLAR

A Prefeita em Exercício Valéria Aparecida Garcia (PP) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; e o Secretário Municipal de Educação Marcos Pires, participaram nesta terça-feira (07/01) em Ji-Paraná de uma reunião da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) realizada com prefeitos, secretários municipais de educação e servidores municipais, onde foi discutido sobre a transferência de recursos aos municípios para custeio do transporte escolar por meio do Programa Ir e Vir (Lei Estadual nº 4.426/2018). O encontro foi promovido em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Rondônia.

O encontro possibilitou uma ampla plenária com a manifestação de todos os secretários municipais de educação, para esclarecimentos de dúvidas, demonstração dos estudos técnicos, possíveis impactos do Programa Ir e Vir e instrumentalizações sugeridas pela AROM. Dentre os assuntos abordados estão: regulamentação do transporte escolar; o próprio programa Ir e Vir; incompatibilidade da utilização do convênio para o transporte escolar; fiscalização do TCE/RO em 2016, em todas as Administrações Municipais – Acórdão nº 00409/17 do processo 00317/17; necessidade e imposição do caderno técnico do transporte escolar, quanto as informações adequadas e atualizadas das rotas utilizadas.

Segundo o presidente da AROM Cláudio Santos o estudo técnico sobre a prestação de serviço de transporte escolar pelos municípios começou a ser elaborado pela AROM ainda em 2015 e resultou na Lei 4.426/2018. No entanto, segundo análise desta entidade, percebeu-se que há a necessidade de ajustes no decreto n° 24.490/2019, que regulamenta o programa, uma vez que o texto possui diferenças entre a minuta elaborada pela AROM e protocolizada na Seduc, bem como, na Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei, entre outros órgãos.

“Na reunião foi discutido pontos importantes para garantir a funcionalidade do transporte escolar de educandos no Estado de Rondônia”, afirma Cláudio Santos, presidente da AROM.

FONTE: Wilmer G. Borges/com informações da Assessoria AROM

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONA

