PREFEITA ELEITA VALERIA GARCIA, VICE-PREFEITO MOIZES PENHA DE PIMENTEIRAS SÃO DIPLOMADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL

A cerimônia de diplomação dos eleitos do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras, foi realizado nesta sexta-feira 18 de dezembro de 2020, no auditório do plenário do Fórum Sobral Pinto da Comarca de Cerejeiras, com início às 10:30 horas, foi diplomado a Prefeita eleita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), ao vice-prefeito Moizes Penha (PDT), aos 9 vereadores eleitos e aos suplentes.

Na cerimónia os vereadores eleitos também foram diplomados como, Professor Armindo Leite (PDT), Luiz Carlos (PDT), Rafael Souza (PP), Jesus Reginaldo (PDT), Jorgiano Garcia Leite (PSL), Amilton Souza Brito (DEM), Manoel Ramos (PSDB), Clovis Leiteiro (PDT) e Professora Irene Alves de Almeida (DEM), também na mesma cerimônia foram diplomados os suplentes para a Legislatura 2021 a 2024.

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, o evento não foi aberto ao público. Somente teve acesso ao local a Prefeita eleita e vice-prefeito e vereadores eleitos, poucos convidados e algumas autoridades.

A Prefeita diplomada Valéria Garcia falou da responsabilidade conferida. “Temos em mãos uma grande responsabilidade. Agradeço aos Pimenteirenses que entenderam a nossa proposta de gestão e conferiram este desejo nas urnas. Vamos trabalhar muito em benefício de toda a população e em prol da realização de grandes obras”, enfatizou a Prefeita diplomada Valéria.

