PREFEITA DE CEREJEIRAS PARTICIPOU EM VILHENA DO PROJETO LÍDER DO SEBRAE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros e Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth

A Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) participou nesta terça-feira (21/01) em Vilhena, do quinto encontro do Projeto LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional, programa que ocorre em nível Nacional, cujo projeto é coordenado no Estado pelo Sebrae. Buscando conhecimento e aprimoramento em gestão, trazendo melhor desenvolvimento para nosso município.

O Projeto LIDER estimula a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o desenvolvimento regional sustentável, trabalhando três dimensões da competitividade: a sistêmica (gestores públicos e prefeitos), a empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e a estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada).

O objetivo do projeto é provocar a população a assumir seu papel na mesa de discussão e criar seu plano de desenvolvimento regional estabelecendo prioridades. É um despertar para o entendimento que as melhorias para região ansiada pela comunidade e que é construída a várias mãos, com envolvimento e união da sociedade civil organizada, terceiro setor e poder público.

O palestrante Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, veio compartilhar com as lideranças o modelo de conselho de desenvolvimento instalado no município e os resultados alcançados a partir da organização da sociedade civil. Barros, inclusive, estará participando dos encontros do Projeto LIDER também da Região Central, em Ji-Paraná (23). Além do Projeto LIDER, o ex-gestor municipal, que recebeu diversos prêmios, participará de um debate exclusivo com prefeitos de municípios do interior, nos dois municípios esta semana.

Silvio Barros é engenheiro civil, com especialização em engenharia sanitária e ambiental e conhece bem a região amazônica pois viveu durante algum tempo em Manaus/AM, onde chegou a ser secretário de estado, tendo, inclusive, trabalhado com o famoso cineasta e oceanógrafo Jacques Cousteau, durante a expedição deste pela Amazônia. Foi prefeito de Maringá por dois mandatos consecutivos (2004 a 2013), período em que a cidade passou por substanciais avanços nos indicadores econômicos, indicadores de desenvolvimento urbano e indicadores de desenvolvimento humano. Nesse período, estimulou a criação do Observatório Social de Maringá, por meio do qual a sociedade acompanha e fiscaliza todas as licitações municipais, bem como a entrega dos produtos e serviços adquiridos pela gestão municipal. Por conta da sua atuação na Prefeitura de Maringá, recebeu prêmios como o Título Nacional de Prefeito Amigo da Criança, Prefeito Inovador e Prefeito Empreendedor do Sebrae.

O Projeto qualificará e integrará as lideranças regionais, além de oportunizar a elaboração de uma agenda regional de desenvolvimento. Ao final do Projeto terão uma agenda consolidada para o desenvolvimento da região, com plano de ação e governança formada por prefeitos e outras lideranças do Oeste.

De acordo a prefeita, Lisete Marth, é importante esse programa porque ele visa o desenvolvimento sustentável de toda a região. “Quando você une todos os setores, público e privado, para trabalhar junto, o resultado vai ser positivo, porque nós todos visamos o bem e o crescimento sustentável da nossa região. É uma avaliação bem positiva, foi no encontro que percebemos que as ideias são mutuas, todo tem como meta fazer com que a nossa região tenha esse crescimento sustentável”, afirma a Prefeita Lisete.

Presentes no evento, lideranças mapeadas no território como presidentes de cooperativas, associações comerciais e rurais, representantes de classe, comerciantes, pioneiros e jovens que exercem alguma liderança em suas cidades.

