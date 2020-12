PREFEITA DE CEREJEIRAS LISETE MARTH PARTICIPA DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA AROM E BANCADA FEDERAL

A Chefa do Executivo Municipal de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV), participou na manhã de segunda-feira (07/12) na capital do Estado Porto Velho, de uma reunião promovida pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e a Bancada Federal que reuniram os prefeito eleitos e reeleitos do Estado de Rondônia, com o objetivo de proporcionar uma troca de informações mais integração entre os gestores municipais e os representantes federais e senadores.

O evento foi liderado pelo coordenador da bancada federal, deputado federal Lucio Mosquini e também estavam presentes os deputados federais Mariana Carvalho, Leo Morais, Coronel Chrisostomo e Mauro Nazif. Presente no evento o deputado estadual Edson Martins.

O diretor executivo da AROM Roger André, destacou a importância da oportunidade que os novos prefeitos estão tendo em poderem ser ouvidos pelos parlamentares federais. “Para nós enquanto entidade Municipalista, é muito bom ver a participação e a vontade de trabalhar de cada um de vocês. Vocês prefeitos eleitos e reeleitos, atendaram ao chamado da entidade para estarem aqu9i debatendo o que o Congresso tem a propor para cada município. Seja nas emendas, propostas legislativa e ações emergenciais voltadas para o covid-19”.

Na reunião a Prefeita Lisete Marth solicitou apoio dos parlamentares para a liberação de emendas parlamentares através da bancada ou emendas individuais, também foi discutido outros assuntos visando garantir recursos para o município de Cerejeiras.

Lisete Marth, destacou a importância da AROM nas intermediações com o governo do Estado e governo federal e parabenizou a entidade pela reunião com a bancada federal.

Prefeitos presentes do Cone Sul Prefeita reeleita Lisete Marth do Munícipio de Cerejeiras, Prefeita eleita Valéria Garcia do Município de Pimenteiras, Prefeito eleito Izael Dias Moreira do Município de Cabixi, Prefeito eleito Leandro da Saúde do Município de Corumbiara, Prefeita reeleita Dra: Sheila Flavia Anselmo Mosso e o Prefeito reeleito Eduardo Japonês do Município de Vilhena.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments