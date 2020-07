PREFEITA DE CEREJEIRAS EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE TONINHO ANDRADE EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL

Em nome da Prefeitura do Município de Cerejeiras, a Prefeita Lisete Marth (PV), se solidariza com a família e amigos e manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do Antônio Andrade, conhecido como “Toninho” ex-secretário do município, ocorrido ne manhã de hoje domingo (19/07) na cidade de Vilhena.

A administração municipal reconhece e agradece a sua imensa contribuição social ao município de Cerejeiras, tendo exercido a função de Secretário Municipal de Fazenda.

Diante do ocorrido, só nos resta pedir a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos, que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade.

Neste momento de dor, cumprimentamos a família e amigos com nosso profundo sentimento e roga que o senhor Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações entristecidos pela partida.

Lisete Marth/Prefeita do Município de Cerejeiras

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments