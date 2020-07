PREFEITA DE CEREJEIRAS ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS

Os serviços como pavimentação em Blocos Sextavados com meio fio, sarjeta e drenagem superficial será instalado no Bairro Anchieta…

A Prefeitura do Município de Cerejeiras representado pela Prefeita Lisete Marth (PV) assinou a ordem de serviço que dará início às obras de pavimentação de Ruas em Blocos Sextavados com meio fio, sarjeta e drenagem superficial e vai beneficiar o Bairro Anchieta.

O recurso para realiza a obra de pavimentação em Blocos Sextavados é uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Nilton Capixaba (PTB) no valor de R$ 1 milhão e a contrapartida do município no valor de R$ 10 mil, junto ao Ministério da Defesa, Calha Norte, Convênio Sincov nº 865268/2018.

O Secretário de Obras Carlinhos Goebel disse que a obra já foi liberada e de acordo com a empresa que ganhou a licitação, o início das obras começarão o mais breve possível.

Carlinhos Goebel destacou a importância das obras no município. “Este é um dos bairros mais tradicionais de Cerejeiras, a comunidade tem uma história muito representativa é um importante bairro”, declarou o Secretário de Obras do Município.

O cronograma do Governo Municipal em levar infraestrutura aos bairros continua a todo vapor. Serviços como instalação do sistema de drenagem, pavimentação asfáltica, tapa-buracos, colocação de calçadas e sarjetas em ruas e avenidas são algumas das ações que estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. A Administração Municipal não mede esforços para levar frentes de trabalhos por todo a cidade, melhorando a qualidade de vida e mobilidade da população, disse a Prefeita.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments