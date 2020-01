PREFEITA ASSINA A LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

Apoio fundamental para garantir a liberação do recurso do governo federal, foi viabilizado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL)

A Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) esteve nesta quinta-feira (09/01) em Porto Velho, Capital do Estado, onde na Caixa Econômica Federal assinou um convênio da 2ª etapa para a conclusão da construção do Teatro Municipal de Cerejeiras.

Projetado para ser o palco principal das manifestações artísticas e culturais do povo cerejeirense, o Teatro Municipal de Cerejeiras, será concluído com a liberação dos recursos. A liberação dos investimentos foi anunciada nesta quinta-feira (09/01), quando a Prefeita Lisete Marth. Firmou a liberação da 2ª etapa do convênio de R$ 729.105,33 (setecentos e vinte nove mil, cento e cinco reais e trinta e três centavos), e a contrapartida do Município para garantir a execução das obras no valor de R$ 814,04 (oitocentos e quatorze reais e quatro centavos). A solenidade da assinatura ocorreu na Caixa Econômica Federal em Porto Velho junto a Marta Helena Gerente Regional de Governo, Marina Aguilera Superintendente da Caixa Econômica de Rondônia, e Ana Denise Gerente Filial do Governo.

O convênio foi viabilizado para a construção do teatro através do projeto. “Atividade, Apoio ao Projeto de modernização de espaços Culturais”, junto ao Ministério da Cultura do Governo Federal, através do convênio Siconv 816081/2014. A contrapartida assegurada pelo executivo municipal foi fundamental para a liberação do recurso, foi viabilizado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL).

O deputado Coronel Chrisóstomo lembrou que a intensa articulação política visa beneficiar a população, a exemplo dos investimentos em obras e aquisições para a segurança pública que também alcançarão os cerejeirenses. “Precisamos preservar e fortalecer esse tipo de relação. Quem ganha é a sociedade”, acrescentou o parlamentar.

Segundo a Prefeita Lisete Marth, o Teatro Municipal de Cerejeiras será a principal estrutura do Município para fomento da arte e da cultura, além de qualificação profissional e realização de projetos sociais para a população da cidade. O espaço vai permitir a realização de eventos culturais, exibição de filmes e as mais diversas expressões como música, dança e artes cênicas. O teatro é uma ferramenta de consolidação de políticas para o setor cultural e atende uma antiga reivindicação de entidades e organizações ligadas ao segmento, enfatizou a prefeita.

FONTE E FOTO: LIGIA ALINI CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments