PREFEITA ANUNCIA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CEREJEIRAS

Recurso de emenda parlamentar do ex-senador Valdir Raupp

Na tarde desta quarta-feira (29/07), a Prefeita de Cerejeiras Lisete Marth (PV), anunciou o processo licitatório atinente ao convênio nº 418/DRCN/2018 (Siconv nº 865388), celebrado entre o Município de Cerejeiras e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte, que tem como objetivo a Construção da Nova Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Cerejeiras – 1? etapa. A confirmação chegou nesta terça-feira (28-07) através do ofício nº 19908/COAF/DIAF/DPCN/SG-MD do Ministério da Defesa do Departamento do Programa Calha Norte – DPCN, Divisão de Execução Orçamentária e Análise Financeira – DIAF, Coordenação de Análise Financeira – COAF.

Recurso viabilizada por meio de emenda parlamentar do Ex-senador da República Valdir Raupp (MDB), no valor de R$ 1 milhão para a 1? etapa. De acordo com a prefeita Lisete, a contrapartida da Prefeitura será de R$ 6.124,38 mil.

O Município de Cerejeiras vive um de seus melhores tempos desde o início do mandato do ex-prefeito Airton Gomes (PP) e agora da Prefeita Lisete Marth (PV), mostrando trabalho como se fosse ainda o primeiro dia de sua posse. Um dos mais ambiciosos sonos da Gestão Airton Gomes e Lisete Marth é a construção da nova sede administrativa da Prefeitura, localizado na Avenida das Nações 2553 – Centro, antigo prédio da SEFIN. A obra considerada uma das mais moderna entre todos os municípios do Cone Sul do Estado de Rondônia.

“Meu compromisso com a administração e o população cerejeirense é finalizar esse mandato trabalhando com responsabilidade, aplicando o dinheiro arrecadado em prol da comunidade, e é isso que estou fazendo. O nosso município conta hoje com a conclusão de muitas obras e se Deus quiser, estaremos concluindo a construção da nova sede administrativa da prefeitura”, disse a Prefeita.

A Prefeita destaca que a nova sede é mais um sonho se tornando realidade, depois de uma espera de muitos anos. O prédio atual da prefeitura foi construída a muitos anos, não gera mais condições de trabalho em decorrência de falhas estruturais no prédio que compromete a segurança dos funcionários e do público.

Lisete ressalta que essa ação é fruto de uma administração seria e pautada em planejamento e muita força de vontade de fazer muito além do necessário. “O compromisso da nossa gestão está voltado para isso e vem mais, muito mais para que Cerejeiras continue seu desenvolvimento. Eu terei a honra de dividir com todos os cerejeirenses”, ressaltou a prefeita.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTOS: WILMER G. BORGES

Comments

comments