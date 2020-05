PÓS-PANDEMIA: CONSULTORIAS DO SESI TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SEBRAETEC

Parceria Sebrae e Fiero para a retomada das atividades empresariais

A Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero) faz parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) para viabilizar acesso à consultoria que auxilia na retomada das atividades empresariais por meio do Sebraetec. O Sebraetec é um programa de orientações especializadas e customizadas para implementar soluções em sete áreas de aperfeiçoamento (Design, Produtividade, Propriedade intelectual, Qualidade, Inovação, Sustentabilidade, Tecnologia da Informação e Comunicação). A consultoria será realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RO), como objetivo principal de auxiliar as empresas na retomada dos seus negócios com segurança e manutenção da saúde dos seus colaboradores. O lançamento acontece nesta quarta-feira (6), às 17 horas, pelo presidente da Fiero, Marcelo Thomé, no programa “Diálogos da Quarentena” em transmissão via Youtube do Sebrae em Rondônia.

O Sesi informa que a consultoria fornecerá seis protocolos para a gestão por meio dos seguintes eixos: Medidas legais; Medidas gerais de prevenção; Medidas de comunicação; Medidas de controle; Medidas de higiene; Medidas de identificação e isolamento de pessoas infectadas. A crise da Covid-19, provocada pela contaminação do Coronavírus, precisa de alternativas de superação que poderão ser implementadas com a aplicação desses protocolos.

Podem aderir aos serviços de consultoria do Sesi, indústrias e não indústrias de todo o Estado, a adesão pode ser feita nas praças atendidas pelas unidades da capital (Casa da Indústria) e interior (Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena). O empresário pode escolher a unidade que fica mais próxima da sua cidade para conhecer e contratar os serviços.

Sobre o Sebraetec

O Sebraetec é um produto do Sebrae que disponibiliza serviços tecnológicos para as empresas. Ele conecta os pequenos negócios a uma ampla rede de prestadoras de serviços tecnológicos que atendem em todo território brasileiro.

Os serviços oferecidos visam promover a melhoria de processos, produtos e serviços ou a introdução de inovações nas empresas e mercados. Com essa proposta, o Sebraetec busca fortalecer a capacidade competitiva dos negócios brasileiros, estimulando a transferência de tecnologia entre instituições e empresas, para que elas possam superar limitações e barreiras tecnológicas e estar incluídas em processos de inovação e tecnologia.

Os interessados podem obter maiores informações com a central de relacionamento do Sebrae em Rondônia: 0800 570 0800. Não deixe de buscar orientações sobre como reagir diante deste cenário de pandemia. O Sebrae em Rondônia pode atendê-lo também remotamente. Acesse nosso portal de atendimento em www.sebrae.ro. Além da nossa Central de Relacionamento, envie mensagens por Whatsapp (69) 98130-5656, acesse nosso portal de ensino à distância www.sebrae.com.br/cursosonline ou siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais (@sebraero).

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONI

