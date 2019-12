PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL FECHA ÚNICO AEROCLUBE DE PORTO VELHO

Liminar de 2013 havia determinado fechamento do aeroclube, mas outra liminar da Justiça permitiu que atividades continuassem. Prefeitura de Porto Velho tinha interesse em fazer espaço de eventos no local

Entrou em vigor nesta quinta-feira (26) uma portaria do Ministério da Infraestrutura que exclui o aeródromo de Porto Velho do cadastro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), fechando assim o tráfego aéreo do local. O único aeroclube de Porto Velho (SWRO) fica nas proximidades da BR-364, na Zona Sul.