POPULAÇÃO VILHENENSE PARABENIZA EDUARDO JAPONÊS POR ESCOLHA DA VICE

Patrícia da Glória divulgou sua biografia de superação e dedicação aos que mais precisam do poder público

A escolha da candidata a vice prefeita Patrícia da Glória pelo prefeito Eduardo Japonês surpreendeu positivamente a todos em Vilhena. Anunciada apenas na convenção, o nome da ex-secretária municipal de Assistência Social Patrícia da Glória recebeu aceitação imediata entre os moradores do bairros mais afastados, em especial dos conjuntos habitacionais, dos quais Patrícia participou ativamente dos cadastramentos, assinaturas de contratos, entrega de chaves e assistência posterior com os programas sociais da Semas.

Em suas redes sociais, Patrícia divulgou sua biografia (que pode ser lida ao final da matéria). “Criada em um lar cristão, sempre tive preocupação com aquelas pessoas mais necessitadas, pois eu mesmo vim dessa realidade, eu mesmo cresci com poucos recursos. Minha própria história de vida me mostrou os caminhos para a solução dos problemas que os moradores destes conjuntos habitacionais enfrentam. Me sinto realizada em trabalhar com a Assistência Social e em poder contribuir com a comunidade”, explica Patrícia.

Por sua vez, Eduardo Japonês comenta que a campanha começou e que, junto de sua candidata à vice, percorrerá a cidade com uma mensagem de otimismo, com propostas verdadeiras e pautadas no desenvolvimento realista do trabalho que já vem executando no município. “Em 2018, quando me elegi com a maior votação para prefeito da história de Vilhena, prometi apenas o que era possível fazer. E tiramos muita coisa do papel. Enfrentamos contingenciamentos federais e uma severa pandemia, que ainda não acabou. Mas, tenho certeza que tendo um mandato completo, já com a experiência que adquiri, conseguiremos fazer Vilhena continuar no caminho certo”, explica Japonês.

CONFIRA ABAIXO A BIOGRAFIA RESUMIDA DE PATRÍCIA DA GLÓRIA:

Superação e dedicação: conheça Patrícia da Glória

A paranaense Patrícia da Glória é formada em Serviço Social, pela Faculdade da Amazônia, no Cristo Rei. Moradora de Vilhena desde 1984, a primeira filha de cinco irmãos tem uma história de superação pessoal e dedicação pelos outros que envolveu muitas dificuldades, pouca vitimização e diversas conquistas que você vai conhecer agora.

Patrícia Aparecida da Glória, nasceu de mãe solteira em Campo Mourão (PR) em 1978 e mora em Vilhena desde 1984. Cresceu em uma família humilde, criada pelos avós maternos (já falecidos) na companhia de mais quatro irmãos e pela tia Neusa, irmã de sua mãe.

“Meus avós sempre foram cristãos e, mesmo analfabetos tiveram a grande sabedoria de construir minha base de valores morais através do exemplo de honestidade, dignidade, caráter e empatia. Em cada decisão que tomo tento honrar essa instrução que recebi”, explica.

Também temente a Deus, Patrícia é cristã, destacando sempre a importância da fé e se esforçando em boas ações ao próximo no seu dia a dia, fazendo na prática aquilo que aprendeu com sua família, com os bons exemplos bíblicos e, é claro, com seus estudos em Serviço Social.

“Nunca me vitimizo. Sempre acreditei que a Educação e o trabalho transformam o ser humano. Por isso, me dediquei nos estudos e hoje sou a única da família com nível superior. Hoje sou bacharel em Serviço Social. Mas não parei por aí: tenho pós-graduação em Políticas de Assistência Social, sou Técnica em Serviços Públicos, fiz vários cursos de aperfeiçoamento e atualmente estou cursando MBA em Gestão de Instituições Públicas”, conta Patrícia.

Tia “dinda” de quatro sobrinhos, Patrícia trabalha desde os 12 anos de idade. Seu primeiro emprego como babá já era um prenúncio de sua vocação para cuidar bem das pessoas. Aos 13 anos se tornou ajudante de cozinha, dos 14 aos 17 se dedicou com afinco em um emprego no supermercado do bairro onde morava. O bom desempenho, mesmo que jovem, chamou atenção de outro supermercado maior onde trabalhou por 15 anos.

“Quando completei 31 anos iniciei minha carreira na Prefeitura de Vilhena como coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde fiquei por quatro anos e meio. Passei os dois anos anos seguintes como coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher (CAM). Recentemente, aos 39 anos, a convite do prefeito Eduardo Japonês tive a grata satisfação de assumir a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Sou muito grata a esse convite feito pelo prefeito. Ao longo do tempo percebi que não basta ter potencial, se não tivermos alguém que lhe dê uma oportunidade de mostrar sua potencialidade. Foi o que aconteceu comigo: Eduardo me deu essa oportunidade de mostrar o que eu tenho de melhor para somar no desenvolvimento dos trabalhos na Semas”, comenta.

Sob sua gestão, a Semas participou e desenvolveu trabalhos incríveis além de reativar diversas unidades da secretaria, ampliar atendimento dos programas sociais, inaugurar um conjunto habitacional e oferecer benefícios sem tirar a dignidade daqueles que mais precisam do poder público.

