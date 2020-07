POLICIAL PENAL ASSUME PRÉ-CANDIDATURA À CÂMARA DE VILHENA

(Vilhena ) – Com o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), entre outras autoridades ligadas ao governo de Rondônia, o policial penal, Alex Pereira (PV), assumiu disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Vilhena. Alex, como é carinhosamente conhecido entre os colegas de profissão e no meio político, lembra que vai trabalhar em várias frentes para beneficiar a comunidade.

Na função de ex-diretor do presídio feminino, ele se destacou à frente de diversos projetos sociais, a exemplo de ressocialização, cursos, atividades laborais, reinserção no mercado de trabalho e capacitação da mão de obra apenada.

Amigo pessoal do governador coronel Marcos Rocha, com quem já trabalhou na Sejus, Alex desenvolve no momento importante trabalho na 9ª Residência do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transportes (DER de Vilhena). Sua chegada ao órgão, deu nova formatação ao trabalho e restruturação do DER, sendo considerado hoje um dos órgãos mais eficientes no atendimento às demandas da comunidade no Cone Sul.

Há 14 anos como servidor público do quadro efetivo do Estado, o pré-candidato se sente preparado para representar o povo na Casa de Leis, garantindo realizar um trabalho voltado para atender os pleitos da população, especialmente nas áreas de segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. “Com o apoio do povo de Vilheena e da classe política, acredito que farei a diferença na Câmara Municipal, sobretudo em se tratando de implantação de políticas públicas focadas na inclusão social dos menos favorecidos”, revela Alex.

FONTE: Midiarondonia

FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

