PNL 100% ONLINE COM MILEINE VARGAS, PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUISTICA

Em tempos de Pandemia inovação e criatividade estão entre os comportamentos mais esperados para superar os desafios do mercado.

Empresas de treinamentos sabem que no ano de 2020 eventos presenciais estarão suspensos por prevenção a nossa saúde física. Estamos todos nos reinventando e buscando alternativas para vivermos melhor, mantendo o foco em novos aprendizados através de novas plataformas online.

A Trainer em Programação Neurolinguística Mileine Vargas, referência por ser a primeira mulher no Brasil a transformar suas formações presenciais em virtuais, acredita muito nos resultados desta inovação. “Cancelamos nossa agenda, fechamos nossas portas e vestimos nossas máscaras, mas não significa que paramos nossos projetos, o ser humano mais que nunca precisa recursos e gerenciamento das emoções. O Método Dominus de formação em PNL foi elaborado com o que temos de melhor para atender nossos clientes” Mileine Vargas

Segundo, a USP e dados divulgados pela OMS Organização Mundial de Saúde o Brasil é o País mais ansioso do mundo. E quem sabe você esteja incluído nestes dados.

A PNL ensina técnicas desenvolvidas por seus criadores Grinder e Bandler, que nos permite identificar gatilhos e gerenciar as emoções. “Já fui muito ansiosa, aliás já parei em hospital em função desse estado emocional, o que não imaginava é que isso interferia nos meus resultados e que muitas vezes não eram os melhores. Sei o quanto é importante investir na nossa saúde emocional” diz Rosângela Goebel

A Formação em PNL com Certificação Internacional ON LINE com conteúdo gravado oferece ainda encontros ao vivo com a treinadora Mileine Vargas, permitindo o aluno de tirar dúvidas e exercitar junto com a treinadora as técnicas.

Janete Sawaris, empresária Vilhenense afirma que, a PNL é muito importante, trouxe mais consciência, tenho usado as técnicas que aprendi no curso, no meu dia a dia, junto com minha equipe, com minha família, no gerenciamento de vários conflitos, na contratação de equipe, nos traz o conhecimento que as vezes você acaba deixando passar. Com a PNL você consegue observar mais, se põe mais no lugar do outro gerando empatia. Eu indico Mileine Vargas!

Com tudo pronto, Rosângela Goebel em home office e atendendo pelo fone (69) 98142 5919 conversou com o site, trazendo em primeira mãos até você mais esta inovação e praticidade da vida virtual.

