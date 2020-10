PLANO DE GOVERNO DE JUCILEIDE DE SOUZA RODRIGUES CANDIDATA A PREFEITA POR PIMENTEIRAS

O Município tem 4 candidatos ao cargo de Prefeito nas eleições deste ano de 2020…

A candidata a Prefeita Jucileide de Souza Rodrigues (PV), apresenta as propostas do Programa de Governo do Partido Verde para o Município de Pimenteiras do Oeste/RO; para o quadriênio 2021-2024 encontra-se pautado no conhecimento da realidade local, nas necessidades da população e nas potencialidades do município, com vistas a promover seu desenvolvimento econômico e social.

A localização do município favorece ao desenvolvimento do turismo, com atividades ligadas à ecologia, e atividade da agricultura, pecuária e produção leiteira sustentável e socialmente inclusiva que serve como âncora da economia local. O presente Programa de Governo não é um fim em si mesmo, não pretendendo responder a todas as questões que permeiam a administração municipal.

O Programa de Governo do Partido Verde apresenta algumas diretrizes para a administração municipal no quadriênio 2021-2024, constituindo um compromisso público com a cidade e a população, que norteará as ações de todos os componentes da Chapa “PIMENTEIRAS PODE MAIS!”, adequando a presente proposta à realidade da administração municipal.

Uma caminhada como esta resulta do idealismo e do compromisso com o hoje e com o amanhã. Durante a campanha eleitoral estas propostas serão detalhadas e debatidas com a maioria da população, para seu aprimoramento e adequação. Há como é sabido, uma carência de recursos nos municípios brasileiros.

O pacto federativo acabou sendo uma pirâmide invertida, pois na base que deveria ser larga em recursos, tem-se, ao contrário, uma população grande e pequena em recursos, exigindo do administrador municipal recorrer a repasses do Governo Federal e Estadual e nem sempre com êxito. Buscando lograr o sucesso, tem o gestor local que ter criatividade e muito dinamismo.

Criatividade, dinamismo, eficiência, envolvimento, mobilização social e política é o que buscaremos diuturnamente para realizar as propostas aqui apresentadas. Ressalte-se que nos primeiros meses de governo, a equipe nomeada debruçará sobre este programa e traçará metas a serem cumpridas. Por isso não foi apresentada nenhuma proposta mirabolante e eleitoreira para seduzir o eleitor, mas um plano de trabalho exequível.

PROGRAMA DE GOVERNO PARA PIMENTEIRAS/RO; 2021 a 2024

Coligação “Pimenteiras Pode Mais”

Prefeita: Jucileide de Souza Rodrigues – PV 43

Vice-Prefeito Valdelito da Rocha Silva

