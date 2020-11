PLANO DE GOVERNO DE JAPONÊS FOI CONSTRUÍDO APÓS MESES DE ESTUDOS COM SECRETÁRIOS E ESPECIALISTAS

Em PDF simplificado e ilustrado, candidato resume principais ações para os próximos 4 anos em Vilhena

Divulgado de maneira fácil de entender, o Plano de Governo de Eduardo Japonês pode ser acessado no documento em anexo ou em seu site oficial, www.eduardojapones.com.br. Construído a partir de vários meses de reuniões com seu secretariado, bem como estudos específicos para Vilhena e análises dos principais desafios que o município enfrenta, o Plano de Governo de Japonês tem compromissos realistas, sendo boa parte dele composta por ações que já têm recursos em conta ou liberados, terrenos garantidos, projetos arquitetônicos finalizados ou até mesmo obras já licitadas e/ou iniciadas.

“Após diversas reuniões com nossos secretários municipais, estudos ao longo do mandato e conversas com especialistas, técnicos, servidores efetivos e pioneiros da cidade, construímos um Plano de Governo robusto, sério e com respeito a você. Aqui estão compromissos para Vilhena e não apenas ideias soltas ou copiadas. Nosso Plano é feito sob medida para o Portal da Amazônia”, explica Eduardo Japonês, prefeito eleito em 2018 com a maior votação da história de Vilhena até então.

Entre os principais compromissos para Saúde estão o início da construção do novo prédio do Hospital Regional de Vilhena (HRV), a construção de dois postos de Saúde e a reforma do atual prédio do HRV, disponibilização de resultados de exame pela internet e prontuário eletrônico.

Para a infraestrutura, Japonês tem já garantida a instalação de uma usina de asfalto pelo Governo do Estado, projetos de asfaltamento prontos para os bairros Embratel (já licitado), Cristo Rei (emenda garantida), Barão do Melgaço 1 e 2, Alto dos Parecis, Bela Vista, Cidade Nova, Jardim Social e Jardim Universitário (projetos prontos e alguns aprovados no Governo Federal). Há ainda a continuação e conclusão da rede de esgoto, a ampliação da rede de água, instalação de LED em vários bairros da cidade e recapeamento asfáltico nas avenidas Paraná, Capitão Castro e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Para ler os compromissos de Eduardo para as outras áreas, leia o plano completo em: https://www.eduardojapones.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Plano-de-Governo-Eduardo-Japones-1-Final.pdf.

