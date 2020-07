PIMENTEIRAS TEM 78 CASOS DE COVID-19 E 65 PESSOAS JÁ ESTÃO CURADOS E 13 ATIVOS

Dos 78 casos de infectados pelo Covid-19, confirmados no Município de Pimenteiras do Oeste/RO; 65 pacientes são considerados recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (13/07).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), através da vigilância em saúde, informou que o município tem confirmados 78 casos de infectados, 65 Curados, 13 Ativos e 1 Óbito, 12 Suspeitos, 3 internados, 1 em Isolamento no HPP, 1 na Enfermaria de Cacoal e 1 na Terapia Intensiva-UTI, 110 descartados, 25 Monitorados, e 202 Testes realizados, 51 Swab RT-PCR e 151 Testes Rápidos.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, até o momento não há um tratamento especifico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com agua e sabão;

Utilizar antisséptico de mão à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou respirar;

-Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments