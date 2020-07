PIMENTEIRAS TEM 51 CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS COVID-19

21 pessoas confirmadas com a doença já estão recuperadas e 30 ativos

O Município de Pimenteiras do Oeste/RO; em nova atualização do Boletim da Covid-19, tem 51 casos de Coronavírus Covid-19. A informação foi através do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras, na noite desta terça-feira (30/06). São 51 casos confirmados 21 curados, 30 ativos, e 0 óbito, 23 suspeitos, 2 Internados, 1 em Isolamento HPP, 1 na Enfermaria de Cacoal e 0 Terapia Intensiva-UTI, 82 Descartados, 53 Monitorados, 151 Testes realizados, 34 Swab RT-PCR e 117 Testes rápidos.

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras através do Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo Coronavírus Covid-19.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

