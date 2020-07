PIMENTEIRAS REGISTRA 60 INFECTADOS PELA COVID-19, 46 RECUPERADOS, 13 ATIVOS E 1 ÓBITO

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou o Boletim Epidemiológico, na tarde desta quarta-feira 08/07/2020, os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com o Boletim, o número de infectados, no momento, é de 60 infectados confirmados, 46 curados, 13 ativos e 1 óbito, 19 suspeitos, 5 pacientes internados, 4 pacientes internados em isolamento no HPP, 1 internado no Hospital São Lucas de Cerejeiras e 0 em terapia intensiva-UTI, 103 Descartados, 31 pacientes monitorados e 196 Testes Realizados, 51 Swab RT-PCR e 145 testes rápidos.

Para o Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, a redução de contaminados depende do cumprimento do isolamento social, ou seja, quanto mais esta ferramenta de combate for quebrada, maior será a ascensão da curva de infectados. “O que temos certeza é que a curva está subindo, assim como em todo o Estado. Os recuperados que estamos informando, eram positivos e estão assintomáticos. Estamos caminhando bem e precisamos que a população respeite um pouco mais o isolamento”, alerta Rodrigo Sordi, Secretário de Saúde.

Ainda de acordo com o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), diversas medidas foram e continuam sendo adotadas com o objetivo de garantir o distanciamento social, e faz um alerta para que a população continue evitando aglomerações e permanecendo o maior tempo possível em casa, levando em consideração as orientações das autoridades médicas e que garantem que o isolamento social é a única forma de bloquear o avanço do contágio do novo Coronavirus Covid-19.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

