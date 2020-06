PIMENTEIRAS RECEBE EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEDAM

As ações estão sendo realizadas com os devidos cuidados neste momento de pandemia, conforme prevê o Decreto de Calamidade Pública

Nesta terça-feira (09/06) a vice-prefeita do Município de Pimenteiras, Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP) e o Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente Mauro Cesar Costa receberam no seu gabinete na manhã desta terça-feira (09/06) uma equipe da Educação Ambiental da Sedam, formada por Daniel França e Maria Keiliane, na oportunidade foi apresentado para a vice-prefeita Valéria um Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, Plano este que foi apresentado ao tribunal de Contas do Estado (TCE) com estratégias e metas para a redução dos índices de desmatamento e queimadas.

As orientações fornecidas pela equipe de Educação Ambiental da Sedam à população, visa diminuir o índice de desmatamento e, consequentemente, as queimadas que são registradas durante esse período do ano no estado de Rondônia.

As ações estão sendo realizadas com os devidos cuidados neste momento de pandemia, conforme prevê o Decreto de Calamidade Pública, consistindo em entrevistas em rádios, pit stop, orientações, divulgações em sites locais, mídias sociais, instalações de placas da campanha, são ações que fazem parte das estratégias do governo do Estado através da Sedam para reduzir os índices de queimadas.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

