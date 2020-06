PIMENTEIRAS RECEBE DO GOVERNO DO ESTADO EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PARA FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO

Conforme programação, a distribuição dos equipamentos e maquinários visa melhorar a renda das famílias na área rural

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste recebeu nesta terça-feira (23-06), do Governo de Estado, através da Secretaria de estado da Agricultura (Seagri) equipamentos agrícolas como uma carreta agrícola de 5 mil quilos, um distribuidor de calcário uma pá agrícola traseira, equipamentos que irão dar apoio às atividades da agricultura familiar, nessa maneira fortalecer a cadeia produtiva do leite, através do Programa do Fundo Proleite e um caminhão ¾ para atender o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Todos os equipamentos e maquinas foram adquiridos com recursos proveniente do Programa de Aquisição de Alimento (PAA); do Ministério do Desenvolvimento Agrário; da Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite); Calha Norte; bem como recursos do próprio governo do Estado.

Os equipamentos e maquinários agrícolas fazem parte de iniciativas que envolvem investimento superior a R$ 2 milhões, para apoiar a agricultura familiar, os agricultores, as prefeituras. A agricultura é considerada pelo governador Marcos Rocha um instrumento grande no desenvolvimento e no crescimento da economia do Estado.

O Chefe do executivo municipal ressaltou a importância do novo maquinário para a agricultura de Pimenteiras. “Esse equipamento agrícolas resultam em ações de fortalecimento da agricultura do município. São equipamentos importantes e a aquisição dos novos equipamentos vem em um momento que as máquinas já poderão ser colocadas em funcionamento”, avaliou o prefeito.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments