PIMENTEIRAS DO OESTE TEM 4 FAMÍLIAS MONITORADAS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS COVID-19

Até as 19h20 desta quarta-feira (6), o município de Pimenteiras do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, registrou 1 caso suspeito, 1 descartado e tem 4 famílias sendo monitoradas pela Vigilância em Saúde.

Os dados são do Boletim Epidemiológico emitido pela secretaria municipal de Saúde.

Segundo fontes do Rondônia em Pauta, a cidade vem sendo visitada de forma intensa nos fins de semana por moradores das cidades circunvizinhas, desrespeitando o decreto estadual.

