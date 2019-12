PIMENTEIRAS DO OESTE, RO, TEVE O MAIOR PIB PER CAPITA REGISTRADO NO ESTADO EM 2017

Vista aérea de Pimenteiras do Oeste (RO), às margens do rio Guaporé — Foto: Google Maps/Reprodução

De acordo com dados de 2017 divulgados pelo IBGE na última semana, Pimenteiras está entre os cinco municípios com menor PIB, com R$ 99 milhões registrados no ano, sendo R$ 61 milhões arrecadados através da agropecuária. Mesmo assim, devido a pequena quantidade de pessoas no município, lidera o ranking do estado com maior valor per capita.