PIMENTEIRAS DO OESTE CONFIRMA 5 CASOS POSITIVOS DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirma através do Boletim Epidemiológico o quinto caso do novo Coronavírus nesta segunda-feira (25/05)

No início da tarde desta segunda-feira (25/05), Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde confirmou o quinto caso positivo do novo Coronavírus Covid-19 no município.

Segundo informações do Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, o paciente é um homem, não está internado, segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os cinco casos são da mesma família, confirmados 2 casos por exames de laboratórios e 3 de testes rápidos.

Além disso, a cidade contabiliza 5 casos confirmados 3 testes rápidos 2 exames do Lacen/RO, 0 caso suspeitos, 5 Casos descartados, exames testados negativos para COVID-19, 13 testes realizados 4Swab/9 testes rápidos, 9 famílias monitoradas por 14 dias, com sintomas gripais que estão cumprindo o isolamento social.

Acompanhem os números da pandemia registrados até a presente data na cidade:

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments