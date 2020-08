PIMENTEIRAS DO OESTE CHEGA À 131 CASOS DE COVID-19, CURADOS 116, ATIVOS 10 E 4 ÓBITOS

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) e através do Boletim Epidemiológico sobre o Covid-19, informou na tarde desta quinta-feira (13/08) que novos casos de coronavírus Covid-19 foram confirmados no município. Agora são 131 casos confirmados. Sobre os novos casos, a Secretaria também informa que 131 casos Confirmados, 116 Casos Curados, 10 Casos Ativos, 4 Óbito, 17 Suspeitos, 4 Internados, 2 em Isolamento HPP, 1 UTI – HCR Ji-Paraná, 1 UTI – HC Porto Velho, descartados 151, Monitorados 21, e Testes realizados 281, 66 Testes Swab RT-PCR, Testes Rápidos 215.

A Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras, através do Secretário Municipal Rodrigo Sordi Moreira, reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

