PIMENTEIRAS DETERMINA O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS DE PESSOAS AO ENTRAR NA CIDADE

O uso de máscaras é obrigatório para entrar na cidade de Pimenteiras porque a OMS e o Ministério da Saúde verificaram que, em países onde se utiliza a mesma, há uma redução nos índices de transmissão da Covid-19

O Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com á Policia Militar, realizou uma reunião na manhã desta segunda-feira (06-04) e ficou definido que o uso de máscaras será obrigatório para entrar na cidade de Pimenteiras porque a OMS e o Ministério da Saúde verificaram que, em países onde se utiliza a mesma, há uma redução nos índices de transmissão da Covid-19, a determinação que somente pessoas usando máscaras possam entrar na cidade ou poderão ficar de quarentena no município.

O município acompanhará o novo decreto do Governo do Estado de Rondônia, que manteve a quarentena no Estado na maioria das atividades comerciais por conta da pandemia, determina que somente pessoas usando máscara para entrar nas empresas liberadas e tidas como serviços essenciais.

É o caso de açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidoras, lotéricas, serviços funerários, clínicas de atendimento na área da saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários, pet shops, postos de combustíveis, indústrias, obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construções, oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção, hotéis, hospedarias, escritórios de contabilidade, advocacia, cartórios e restaurantes à margem das rodovias.

Segundo o artigo 5° do decreto, essas atividades devem adotar providências mínimas, como limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios. Também devem dispor locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e/ou disponibilização de álcool 70%, luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários, distribuidores e demais participantes da atividade.

Houve a manutenção da distância mínima de dois metros entre os funcionários e clientes. Outras obrigações são controlar e permitir a entrada apenas de clientes com máscaras ou ofertá-las a todos na entrada do estabelecimento, proibir a entrada e retirar do estabelecimento clientes com sintomas definidos como identificadores da doença, entre outros.

“Nós reconhecemos a potência letal desse vírus. Emitimos, mas orientação continua: aqueles que puderem, devem ficar em casa. Grupos de risco devem ficar em casa. As aglomerações continuam proibidas”, explica.

O governador explica que nesse momento, cabe às prefeituras emitirem decretos sobre as medidas de cada cidade.

“O que nós fizemos foi um decreto com as regras técnicas que devem ser seguidas para o isolamento de cada cidade. Isso vai depender da situação, do número de casos e qual o tipo de transmissão há em cada município”, conclui.

Confira:

Art. 5° As atividades não proibidas no art. 3°, deverão adotar, no mínimo, as seguintes providências para permanência de suas atividades:

I – a realização de limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral;

II – disponibilização de todos os insumos e equipamentos de proteção individual, como:

a) locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e/ou disponibilização de álcool 70% (setenta por cento); e b) luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários, distribuidores e demais participantes da atividade;

III – distância, mínima, de 2 m (dois metros) entre os funcionários e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento;

IV – controlar e permitir a entrada apenas de clientes com máscaras ou ofertá-las a todos na entrada do estabelecimento;

V – proibir a entrada e retirar do estabelecimento clientes com sintomas definidos como identificadores do COVID-19;

VI – dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado teletrabalho, férias individuais e coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e outras medidas estabelecidas no art. 3º da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, adotando para os demais trabalhadores sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornadas, com o objetivo de reduzir fluxo, contatos e aglomerações; e

VII – a limitação de 40% (quarenta por cento) da área de circulação interna de clientes, não computando área externa e administração, sendo no caso de filas fora do estabelecimento, os clientes deverão manter distância de, no mínimo, 2 m (dois metros) um do outro, cabendo a responsabilidade ao proprietário de manter a ordem e o distanciamento deles na área externa da loja.

1° No caso de hotéis e hospedarias, o serviço de café da manhã, almoço, jantar e afins deverão ser servidos de forma individualizada na própria acomodação do hóspede, sendo obrigatório o uso dos equipamentos e insumos listados no inciso II do art. 5° deste Decreto, pelos funcionários dos estabelecimentos.

2º Os funcionários que apresentarem sintomas definidos como identificadores do COVID-19, deverão ser afastados das atividades laborais, inseridos em regime de quarentena, e notificar a AGEVISA.

