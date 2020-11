PIMENTEIRAS COMEMORA 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

O Munícipio de Pimenteiras do Oeste/RO; comemora 25 anos de Emancipação Política e Administrativa, comemorados neste sábado 28 de novembro de 2020.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e a Vice-Prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), através da Secretaria Municipal de educação, Cultura e Esporte, fazem questão de parabenizar os munícipes, pelo transcurso de seu aniversário de 25 anos.

A administração municipal do prefeito Olvindo Dondé parabeniza a toda a comunidade de Pimenteiras pela passagem desta data tão importante onde comemoramos os 25 anos de Emancipação Política e Administrativa agradecendo a participação e a colaboração de toda a população na busca do desenvolvimento do município.

O Prefeito Olvindo falou sobre a importância do município em respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “O Prefeito Dondé tem sempre respeitado cuidado de respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com folha de pagamentos dos funcionários e outros investimentos que a prefeitura tem prioridade em fazer. Isso é importante para o município tenha um equilíbrio nas suas contas públicas e não venha passar por sufoco e pela crise que outros municípios da região têm passado, concluiu o prefeito Vino.

Histórico de Pimenteiras do Oeste – Rondônia

O município de Pimenteiras do Oeste, localizado à beira do Rio Guaporé, foi criado em 27 de dezembro de 1995 pela Lei Estadual n.º 645. Gentílico: pimenteirense Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Pimenteiras, pela Lei Estadual n.º 071, 05-08- 1983. Subordinado ao município de Cerejeiras. Em divisão territorial datada de 1988, o distrito de Pimenteiras, figura no município de Cerejeiras. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993. Elevado à categoria de município com a denominação de Pimenteiras do Oeste, pela Lei Estadual n.º 645, de 27-12-1995, desmembrado de Cerejeiras e Cabixi. Sede no atual distrito de Pimenteiras do Oeste (ex-Pimenteiras). Constituído do distrito sede. 01-01-1997. Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Alteração toponímica distrital Pimenteiras para Pimenteiras do Oeste alterada pela Lei Estadual n.º 645, de 27-12-1995.

O processo de ocupação do espaço natural onde hoje se localiza o Município de Pimenteiras do Oeste originou-se da fuga dos escravos procedentes de Vila Bela da Santíssima Trindade do Estado de Mato Grosso. Os escravos fugindo de Vila Bela dirigiam-se para o Norte, seguindo o curso do Rio Guaporé. Embora haja referências quanto a este processo que teria se iniciado nos séculos XVII e XVIII, o que nos parece mais certo é que a fundação de quilombos ocorreu durante o primeiro Ciclo da Borracha, entre 1877 a 1914. A área da fazenda Santa Cruz constituiu uma expressão dessa realidade e tornou-se o germe do povoado e, hoje, município. Na localidade de Laranjeiras, até hoje existente como um povoado e que abriga cerca de 70 moradores, tivemos outro núcleo de ocupação que, segundo informações foi fundado pelo seringueiro veneziano Américo Casara.

Do que foi exposto até aqui, podemos afirmar que a matriz de onde se originou o processo de ocupação da área foi Vila Bela da Santíssima Trindade; o deslocamento dos negros fugitivos consolidou-se com o povoado da Fazenda Santa Cruz, em conseqüência do Primeiro Ciclo da Borracha. “Francisco Matias, pesquisador da História Política de Rondônia, afirma:” Os lotes Pimenteiras, contíguos ao lote Barranco Vermelhos, situados no pontal do Rio Cabixi com o Rio Guaporé, foram doados à firma exploradora de borracha silvestre Stofen, Sechemak, Muller & Cia, no dia 25 de janeiro de 1913. A 03 de abril de 1929, foi doado a João Nepomuceno Ceballo pelo governo do Estado de Mato Grosso. Essa doação, contudo foi retificada pela Secretaria de Terras e Obras Públicas de Mato Grosso que expediu certidão em 10 de fevereiro de 1943, confirmando a posse à firma alemã Stofen, Sechemak , Muller & Cia”. Com o declínio do Ciclo da Borracha, Pimenteiras passou a viver basicamente da pesca nos rios Guaporé e Cabixi.

A região estava muito isolada. O acesso só era possível por barco ou via área. Em 13 de setembro de 1943 ocorreu a criação do Território Federal do Guaporé, em terras desmembradas do Mato Grosso e Amazonas. O lote Pimenteiras que pertencia ao Estado de Mato Grosso passou a integrar o Território Federal do Guaporé, posteriormente denominado Rondônia.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

