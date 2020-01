PIMENTEIRAS: 1ª FEIRA DO EMPREENDEDOR DE COMIDAS TÍPICAS E ARTESANATO

A sala do grupo de Micro Empreendedor, em parceria com a Prefeitura do Municipio de Pimenteiras do Oeste/RO; e apoios do Sebrae, Emater, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, equipe do CRAS, Prefeitura de Cerejeiras através da Prefeita Lisete Marth (PV), e Prefeitura de Vilhena, realiza no dia de sexta-feira (31/01), a partir de 18:00 horas, no Pavilhão da Igreja Católica, a 1ª Feira do empreendedor de comidas típicas e artesanato. O objetivo da ação é fomentar a geração de renda para os micro empreendedores do município e região.

A Feira contará também com apresentações de música ao vivo com artistas locais, um espaço destinado à recreação para as crianças e serviços voltados para a beleza feminina, praça de alimentação, e artesanato. Cerca de 45 vendedores participam da exposição.

“Dentro das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, apoiar o microempreendedor é peça fundamental neste processo, haja vista que representam uma grande parcela econômica do município. Feiras como esta ajudam a fomentar o negocio destes profissionais, pois é uma oportunidade de cada um mostrar o seu trabalho para a comunidade local”, afirma a Prefeita em Exercício Valéria Garcia.

“O empreendedorismo é para muitos a realização de um sonho e uma aposta que pode gerar renda, aumentar as oportunidades de empregos e inovações para economia do município”, ressalta Geane Silva representante da sala do empreendedor no município.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments