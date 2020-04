PF REALIZA OPERAÇÃO PARA COIBIR CRIMES DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL NA INTERNET

A delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná, desencadeou na manhã deste sábado (25) a operação “Corpo Fechado”, visando o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na cidade, voltados a coibir a prática de crimes de pornografia infantojuvenil praticados por meio da internet.

O cumprimento das ordens judiciais ocorreu na residência de suspeitos de envolvimento na obtenção, armazenamento e distribuição de imagens de crianças e adolescentes com conotação pornográfica. “Destaca-se que o conteúdo pornográfico era compartilhado por meio de diversos aplicativos móveis a indivíduos residentes em diversos países, ou seja, foi verificada a transnacionalidade das condutas investigadas”, disse em nota a PF.

Prossegue a nota. “Cumprindo seu papel de primeira garantidora dos direitos fundamentais, a Polícia Federal afastou a participação de dois dos investigados. Aponta-se que após a equipe policial ter encontrado diversas imagens, vídeos e outras mídias com conteúdo de pornografia infantojuvenil de posse do terceiro indivíduo, que foi preso em flagrante”.

O acusado preso também será indiciado no art. 241-D da Lei 8.069/90, “tendo em vista que foi verificado que, por meio de aplicativos móveis, estava aliciando crianças com o fim de induzi-las a se exibirem de forma pornográfica”.

Se somadas, as penas para os crimes podem chegar a 7 (sete) anos de reclusão. As investigações prosseguem quanto ao delito previsto no art. 241-A do ECA (compartilhamento) que possui pena prevista de até 06 (seis) anos de reclusão.

FONTE ASSESSORIA DA PF

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

