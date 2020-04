PF MONITORA FRONTEIRA EM PIMENTEIRAS DO OESTE EM PREVENÇÃO AO COVID-19

Em observação à portaria da Presidência da República/Casa Civil publicada em 19 de março de 2020 que dispõe sobre a restrição extraordinária e temporária da entrada no país de estrangeiros oriundos de países fronteiriços, Policiais Federais estiveram no município de Pimenteiras do Oeste na quinta-feira (2), realizando o monitoramento do Rio Guaporé e interagindo outros órgãos de segurança pública e da saúde presentes na região.

Novas ações de conscientização e prevenção à disseminação do covid-19 na região devem ser realizadas enquanto durar a medida excepcional.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia/RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

