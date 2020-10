PESQUISA INSTITUTO BRASIL: PREFEITA LISETE MARTH LIDERA INTENÇÕES DE VOTO EM CEREJEIRAS

A prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Liste Marth (PV) lidera com folga as intenções de voto na eleição majoritária na cidade de Cerejeiras, localizada na região do Cone Sul do Estado, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasil Dados.

Lisete possui hoje 43,88% da preferência do eleitorado contra 19,70% do comerciante Cleiton Capanema (MDB) e 5,97% do pecuarista Sinésio José (DEM). O total de indecisos é 23,2%. Brancos e nulos 7,16%.

Registro da pesquisa no TRE-RO: RO-02014/2020

Entrevistados: 335 ELEITORES.

NÍVEL DE CONFIANÇA: 90 %

MARGEM MÁXIMA DE ERRO: 4,5 % PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: PABLO DIAS VIEIRA – CONRE: 10479

Metodologia de pesquisa:

É aplicada a metodologia de pesquisa quantitativa do tipo Survey, que se constitui em entrevistas pessoais realizadas na cidade CEREJEIRAS-RO, executadas através de questionário estruturado e questões para respostas espontâneas e estimuladas. Foi aplicada a amostragem aleatória representativa da população eleitora (cidadão) residente no Município de CEREJEIRAS-RO com idade acima dos 16 anos, de ambos os sexos, com vários níveis de instrução e de rendimentos, que estão aptas a votar nas próximas eleições municipais. A amostra é proporcionalmente às estatísticas demográficas municipais com base nas áreas geográficas intra-municipais.

Fonte: Brasil Dados

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

