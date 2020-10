PESQUISA BRASIL DADOS: VANDERLEY CASA BELA LIDERA CORRIDA SUCESSÓRIA EM ALVORADA D´OESTE

O empresário Vanderley Casa Bela (PV) lidera as intenções de voto para prefeito de Alvorada D´Oeste, município localizado na região da BR-429, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasil Dados.

Vanderley está com 32,84% das intenções de voto contra 21,49% de Jair Luiz do vereador Jair Luiz (PODEMOS) e 17,61%¨de Raniery Fabris (DEM). O total de indecisos somou 23,58% dos entrevistados e 4,48% disseram que vão anular o voto ou votar em branco.

Dados da pesquisa:

Pesquisa realizada entre os dias 16 e 17 de outubro de 2020 com 335 eleitores. Registrada no TER-RO com o número RO-06438/2020, a pesquisa possui margem de erro de + ou -4% e é assinada pelo estatístico Pablo Dia Vieira (CONRE 10479).

