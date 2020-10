PESQUISA BRASIL DADOS: DUAS MULHERES DOMINAM A DISPUTA PARA A PREFEITURA DE PIMENTEIRAS

A dona de casa Jocileide de Souza (PV, a popular Jucileide aparece na liderança das intenções de voto para a Prefeitura de Pimenteiras D´Oeste, a cidade menos populosa do Estado, localizada na região do Cone Sul do Estado, com 23,10% da preferência do eleitorado.

Jucileide está na disputa com outros três oponentes: Valéria Garcia (PP) que está com 19,31%, o motorista de ônibus Dôra (DEM), com 12,76% e Cláudio do Gás (PSB), empresário, que está com 10%. Indecisos somam 24,14%. Brancos e nulos somam 10,69%.

DADOS DA PESQUISA:

Registro RO-08392/2020

ENTREVISTADOS: 290 ELEITORES.

NÍVEL DE CONFIANÇA: 90 %

MARGEM MÁXIMA DE ERRO: 4,5 % PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: PABLO DIAS VIEIRA – CONRE: 10479

Metodologia de pesquisa:

É aplicada a metodologia de pesquisa quantitativa do tipo Survey, que se constitui em entrevistas pessoais realizadas na cidade PIMENTEIRAS DO OESTE -RO, executadas através de questionário estruturado e questões para respostas espontâneas e estimuladas. Foi aplicada a amostragem aleatória representativa da população eleitora (cidadão) residente no Município de PIMENTEIRAS DO OESTE-RO com idade acima dos 16 anos, de ambos os sexos, com vários níveis de instrução e de rendimentos, que estão aptas a votar nas próximas eleições municipais. A amostra é proporcionalmente às estatísticas demográficas municipais com base nas áreas geográficas intra-municipais

