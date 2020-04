PEDRAS AVALIADAS EM R$ 500 MIL SÃO APREENDIDAS EM VILHENA, RO

Mais de três quilos de pedra fel, retirada da vesícula de bois, estavam em veículo abordado na divida do estado. Segundo motorista, carga seria enviada para a China

Mais de 3 quilos de uma material conhecido como “pedra fel”, avaliados em R$ 500 mil, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última segunda-feira (20) em Vilhena (RO). No veículo, abordado no posto da divisa do estado, também foram encontrados R$ 20 mil em dinheiro.