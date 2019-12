PDT FORTALECE AS BASES EM JI-PARANÁ

Militantes, lideranças comunitárias e integrantes dos núcleos de base e movimentos sociais do PDT se reuniram nesta quinta-feira, 12/12, em Ji-Paraná, para a posse da Diretoria Municipal do partido, apresentação das ações do ano e para tratar dos preparativos e articulações para as eleições municipais de 2020. A deputada federal Sílvia Cristina coordenou os trabalhos e deu posse ao novo presidente do Diretório Municipal do partido em Ji-Paraná, Raudson Rodrigues.

O encontro foi realizado na Câmara Municipal de Ji-Paraná e contou com a presença de cerca de 300 partidários. A deputada Sílvia Cristina destacou o crescimento do partido em todo o Estado e o bom trabalho que vem sendo feito pelo prefeito de Ji-Paraná, o pedetista Marcito Pinto. “Nossa cidade cresce e se desenvolve com o jeito pedetista de governar e o resultado é a melhoria da infraestrutura, mais saúde e educação, e a melhoria da qualidade de vida de todos os jiparanaenses”, destacou Sílvia. O encontro também contou com a presença do ex-deputado estadual Airton Gurgacz e do vereador Jessé Mendonça.

O prefeito Marcito Pinto agradeceu a presença de todos os convidados e destacou a presença de 14 dos 17 vereadores municipais. Ao fazer uma reflexão sobre os 6 anos em que está na prefeitura, como secretário de Planejamento, vice-prefeito e prefeito, Marcito agradeceu o apoio e a participação dos pedetistas na gestão, e disse que governa para todos os jiparanaenses, e conta com apoio de muito partidos.

“Eu entrei na política e na prefeitura atendendo pedido do senador Acir Gurgacz, a quem eu quero mandar um abraço e dizer: muito obrigado Acir por confiar a mim a representação do PDT dentro do executivo de Ji-Paraná”, disse Marcito.

Marcito disse que gerencia um grande projeto para o bem da cidade, com o apoio de muita gente, de muitos partidos, mas com a marca e jeito de governar do PDT. “Trabalhamos com seriedade e determinação para fazer o melhor por nossa cidade”, disse. “Eu respeito todos os estilos, mas o meu é de muito trabalho e seriedade”, frisou.

Marcito não quis falar de reeleição. Disse apenas que está discutindo essa possibilidade com as lideranças do partido e preparando os companheiros para participar do pleito. “Deus está no controle e vai nos mostrar o caminho correto a seguir”, disse.

No encontro, também foi apresentado um vídeo com as obras e ações do senador Acir Gurgacz em Ji-Paraná. São mais de R$ 300 milhões destinados pelo senador para obras, ações e aquisições de máquinas e equipamentos para a cidade. No vídeo, o senador destaca importantes obras de infraestrutura, como a duplicação da travessia urbana e o viaduto sobre a BR-364, as obras de esgotamento sanitário, que iniciaram recentemente com investimentos de mais de R$ 180 milhões e vão coletar e tratar o esgoto de 80% dos domicílios da cidade.

Após a apresentação do vídeo, a deputada federal Silvia Cristina fez o uso da palavra e parabenizou o trabalho do senador Acir Gurgacz. “As maiores obras estruturais, não só aqui em Ji-paraná, mas no estado de Rondônia, são fruto do trabalho do senador Acir nesses 10 anos”, afirmou Silvia Cristina.

Ainda em seu discurso, a deputada disse que o partido está fortalecido e que terá uma chapa com pessoas comprometidas para concorrer aos cargos no executivo e Legislativo municipal em 2020. “Essas pessoas são lideranças e foram convidadas para estar em um grande desafio. Nós não iremos lançar nomes agora, mas queremos dizer que o PDT se orgulha de ter cada uma dessas pessoas, para, no momento certo, apresentarmos esse time muito forte para ocupar mais cadeiras nessa Câmara de Vereadores e continuar no comando do executivo” enfatizou Silvia.

FONTE E FOTOS: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments