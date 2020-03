PDT FAZ FILIAÇÕES EM PIMENTEIRAS DE OLHO NA REELEIÇÃO DE 2020 DO PREFEITO VINO

Em Pimenteiras PDT filia novas lideranças e fortalece candidatura a reeleição do prefeito

De olho nas eleições de 2020, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou nesta terça-feira (17/03), na casa do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), um evento de filiações para novos quadros. O evento contou com vereadores, secretários municipais, ex-vereadores, lideranças políticas e simpatizantes.

O Prefeito e presidente municipal do PDT Olvindo Dondé, fez um balanço positivo do evento. “O nosso partido está fortalecido com a vinda dos novos filiados como os vereadores Luiz Carlos Spohr, Adimilson Megias Leite, Clovanildo Lemes da Costa e do ex-vereador Armindo Leite. O PDT será um grande jogador no pleito municipal de Pimenteiras do Oeste em 2020”, disse o Prefeito Dondé.

O presidente Vino disse com a filiação de três vereadores ao PDT o partido tem hoje seis vereadores na Câmara Municipal. Então, com certeza, vamos ter uma multiplicação muito grande na eleição de 2020, assevero o presidente.

Participaram do momento de filiações diversas pessoas também se filiaram ao partido uma comissão de mulheres também assinaram a ficha e agora fazem parte do partido na cidade.

Para o Presidente da legenda do PDT no município e Pimenteiras Olvindo Luiz Dondé: “a filiação dos vereadores Adimilson Megias Leite, Luiz Carlos Spohr, Clovanildo Lemes da Costa e do ex-vereador Armindo Leite fortalece o PDT em Pimenteiras, terra por qual tenho maior carinho. Estamos felizes em participar deste momento e tenho certeza que a equipe da prefeitura de Pimenteiras vem realizando um bom trabalho e será referência de ética e de competência” enfatizou Vino.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments