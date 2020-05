PDT DE PIMENTEIRAS LANÇA ASHILEY SERRATH GOMES COMO PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA

O presidente municipal do PDT Olvindo Luiz Dondé, do município de Pimenteiras, lançou nesta semana como pré-candidata a vereadora Ashiley Serrath Gomes, filha de Vanderlice Serrath Leite, pioneira do município e sobrinha do ex-vereador Eugênio Serrath.

“O PDT, mais uma vez, mostra sua grandeza. Um partido realmente democrático, que abre suas portas a todos de Pimenteiras que querem o crescimento da cidade. Assim sendo, o partido lança uma das pessoas mais importantes de família política e socialmente pimenteirense, que também se coloca como pré-candidata a vereadora. Partido grande é assim, não tem medo de disputa interna, porque é assim que se faz democracia”, destacou Dondé.

Segundo Ashiley Serrath disse que. “Está vindo para somar no projeto em prol da cidade de Pimenteiras. Entendo que o PDT vem em uma crescente. Estou saindo como pré-candidata à vereadora pelo partido para dar continuidade aos projetos do prefeito Olvindo Luiz Dondé, e vamos respeitar cada companheiro”, pontuou Ashiley.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

