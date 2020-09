PDT DE PIMENTEIRAS HOMOLOGA CANDIDATURA DE VINO DONDÉ À REELEIÇÃO E VALÉRIA GARCIA COMO VICE-PREFEITA

Em convenção do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Pimenteiras, realizada na tarde de quarta-feira (16/09), foi homologada a candidatura do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) à reeleição para prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, da vice-prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), e de vereadores e vereadoras do PDT e PP, que foi anunciado a homologação dos candidatos a vereador nas eleições deste ano.

Vino Dondé observou que deveria continuar com a dupla a reeleição por que Valéria é uma vice-prefeita absolutamente presente em todas as causas e sempre está na linha de frente. Segundo Dondé ele, nunca teve decepção com Valéria. “Voto mesmo é na Valéria, porque me representa”, afirmou.

Durante a convenção Vino relembrou as dificuldades iniciais ao gerir a máquina pública e da trajetória de fortalecimento de parcerias com os Governos do estado e Federal que acarretaram em grandes obras, melhorias e desenvolvimento para o município durante seus quase quatro anos de mandato.

Vino e Valéria destacaram a importância pela maturidade, seriedade e competência de administrar juntos o município, baseadas no grande aprendizado do atual mandato.

Olvindo Dondé disse que o PDT realizará uma campanha limpa e tranquila usando as mídias social para mostrar à população as realizações de Vino e Valéria na prefeitura de Pimenteiras. Ele avalia que vai superar a si mesmo, ampliar tudo que realizou e ainda defender a importância de eleger uma boa bancada para a Câmara Municipal.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

