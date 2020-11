PC DE CEREJEIRAS VAI INVESTIGAR DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS APÓCRIFOS CONTRA A VICE-PREFEITA E CANDIDATA A PREFEITA VALÉRIA GARCIA, EM PIMENTEIRAS

Desespero de candidato a prefeito de Pimenteiras distribui material, tentando atacar a imagem da candidata e a de seu esposo candidato a vereador

A vice-prefeita e candidata a Prefeita Valéria Garcia (PP) pelo Município de Pimenteiras do Oeste/RO; e seu esposo Sergio Mauricio de Souza Alves (PP) formalizaram denuncia na Polícia Civil de Cerejeiras, sobre uma distribuição em massa de panfletos apócrifos com uma denúncia falsa e mentirosa em vários pontos da cidade, com uma denúncia de crimes e prejuízos causados pela candidata a prefeita Valéria Garcia e seu esposo Sergio Mauricio, candidato a vereador, com falsas informações.

Moradores e apoiadores identificaram e filmaram alguns dos responsáveis pela distribuição do material que foi catalogado e será enviado para perícia.

As suspeitas apontam aliados de um adversário político da candidata a Prefeita que não aceitam a liderança visível de Valéria Garcia na cidade de Pimenteiras.

A candidata a Prefeita Valéria também solicitou que a Polícia Civil – PC investigue a utilização de robôs nas redes sociais para atacar a candidatura à Prefeitura de Pimenteiras. Há fortes indícios que ligam perfis a um candidato a prefeito.

Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral firmou uma parceria com o WhatsApp que permite a identificação dos propagadores de Fake News e com base num estudo o jurídico da campanha da vice-prefeita Valéria Garcia decidiu acionar os responsáveis por espalhar conteúdos difamatórios e mentirosos contra a candidata do Partido Progressista.

O crescimento no eleitorado da vice-prefeita e candidata a Prefeita tem gerado um festival de ataques por parte do adversário desesperado.

Valéria Garcia lembra que essa ação desesperada, além de ser imoral e demonstrara falta de caráter do oponente que teve essa iniciativa, é um ato criminoso. “Nós já acionamos as autoridades eleitorais e policiais. Todos as medidas necessárias estão sendo tomadas. Essa galera sórdida, criminosa, difamatória, que quer ganhar com discurso do ódio, com violência, poluindo o meio ambiente. Essa campanha difamatória, não vai colar. Enquanto eles seguem com uma campanha de difamação, de ódio, nossa equipe vai seguir com uma mensagem de fé, de esperança, de amor”.

Valéria Garcia agradeceu, ainda, o carinho, apoio e solidariedade da população. “Deixo aqui meu agradecimento a cada um que manda mensagem, fala comigo nas ruas, demonstra se apoio, que preza pela verdade e acredita que, com Valéria Garcia, Pimenteiras estará em boas mãos”.

CONFERE O BOLITIM DE OCORRÊNCIA DE Nº 174904/2020

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

