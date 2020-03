PATRIOTA RECEBE FILIAÇÃO DA CÚPULA DO GOVERNO DE RONDÔNIA E PRETENDE DISPUTAR ELEIÇÕES PARA PREFEITO E VICE EM 22 CIDADES

Porto Velho, RO – O partido PATRIOTA fechou filiações de várias autoridades do Governo de Rondônia, visando às eleições 2020 para prefeito e vereadores em Rondônia.

O ato foi selado através de uma reunião na sede do PATRIOTA na capital com a presença de lideranças da capital e interior, onde ficou definido que o partido vai ter candidatos ou vices em 22 cidades.

Os nomes destacados na reunião foram do chefe de Casa Civil do Governo de Rondônia Júnior Gonçalves, vereadora Carla Redano – Ariquemes, secretária de Ação Social Luana Rocha, Secretário de Estado de Saúde Fernando Máximo, Anderson Dias – Vilhena, Marcos Sução – Ouro Preto do Oeste, Everton Almeri Esteves – Ji-Paraná, Adeilso da Silva, Coronel Derzete Silva – Guajará Mirim, Celso Adame – Cacoal, Flávio Derzete da Mota e Euclides dos Santos Pinto – Ariquemes.

A partir de agora começa o trabalho de mobilização do partido na capital e interior para formação e preparação das nominatas de vereadores, que tem prazo até dia 04 de abril para estar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

PORTO VELHO

Em Porto Velho o partido está com a nominata completa, informa o presidente municipal do PATRIOTA, o empresário Samir Damião.

FONTE: O OBSERVADOR

DA REDAÇÃO DO GOJERONDONIA

Comments

comments