PARTIDOS JÁ ARTICULAM ALIANÇA PARA ESCOLHA DOS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO POR PIMENTEIRAS

Políticos começam a planejar ações e estratégias para as eleições de 2020

Faltando pouco mais de três meses para as eleições municipais, políticos de vários partidos políticos já começaram a se organizar e traçar estratégias para a disputa do pleito de 2020. Em Pimenteiras, é certo que o atual prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) vai tentar a reeleição. O grupo da oposição, cinco nomes aparecem como possíveis candidatos: vereador Dôra (DEM), Valdelito da Rocha (PSDB), o popular Baiano ex-prefeito, João Miranda (PSB) ex-prefeito, Jorge de Homero (PSL) ex-secretário de Agricultura e Carlinhos Rogério (PV) também ex-prefeito do município.

O grupo de oposição converso nesta quarta-feira (05/08) na câmara municipal de Cerejeiras, numa reunião com liderança politicas como o Senador Marcos Rogério (DEM), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia ALE/RO: Laerte Gomes (PSDB) e o ex-senador Expedito Junior (PSDB), para fechar uma base maior de apoio.

Um dos desafios deste ano será a disputa para vereador, uma vez que se tornarão as primeiras sem coligação. Ou seja, os partidos estarão proibidos de formar aliança na eleição proporcional e terão que concorrer com chapas solitárias. A nova regra vai exigir alto potencial de voto dos candidatos a vereador, principalmente nas siglas maiores.

O vereador Dôra disse que. “O desafio ficou para o grupo tanto para o diretório de construir uma aliança com o grupo de sustentação e conseguir viabilizar isso até o dia das convenções deste ano. Se tudo se viabilizar, mantenho meu nome”, enfatizou o vereador Dôra. Ele não descarta a possibilidade de alianças e afirmou que o candidato a vice-prefeito deve ser de outro partido.

O vereador disse que traçar estratégias com o grupo de sustentação. “Esse é o momento de conversar com todo mundo”, disse.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments