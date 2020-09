PARTIDO VERDE –PV HOMOLOGA EM CONVENÇÃO MUNICIPAL JOCILEIDE EX-SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PRÉ-CANDIDATA À PREFEITURA DE PIMENTEIRAS

A convenção do Partido Verde (PV) da cidade de Pimenteiras do Oeste, foi realizada na quarta-feira (16). Por unanimidade foi aclamado o nome de Jocileide Souza Rodrigues (PV) ex-secretária de Ação Social do Município, como candidata a prefeita, ela é esposa do ex-prefeito Carlos Rogério Rodrigues (PV), conhecido como Carlinhos. Na chapa está também o candidato a vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva (PSDB), ex-prefeito, que teve também seu nome oficializado em convenção. Também foram oficializados os nomes dos candidatos e candidatas à Câmara Municipal de Vereadores.

Jocileide avalia que os últimos governos fizeram com que Pimenteiras perdesse seu potencial Turístico. E, por isso, constrói projetos. Com elaboração de programa de governo participativo, se inspirando em alternativas sociais que derem certo em outros municípios.

O Presidente municipal do PV, Carlos Rogerio Rodrigues destaca que o Partido Verde manteve o propósito da candidatura de Jocileide, mas também definiu na convenção manter o diálogo. O presidente reforça que o PV não está focado “em derrubar o atual prefeito, embora não concorde com a atual gestão”.

Ele salienta que a prioridade do partido “é um projeto político para o município e não ficar com atitudes reacionários”.

O presidente municipal do PV sustenta que a conduta do Partido Verde é de propositivo. “Focar energias em algo bom pra o município, através de diálogo, de forma responsável e transparente”, sustenta Carlinhos.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

