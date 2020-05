PARTIDO VERDE ANUNCIA VANDERLEI TECHIO COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO POR ALVORADA DO OESTE

O Partido Verde (PV) sempre escolheu políticos com ficha limpa para poderem atuar com transparência pelo Brasil, Vanderlei Techio, proprietário da loja (Casa Bella) é o pré-candidato para prefeito da cidade de Alvorada do Oeste. O empresário agora pretende contribuir ainda mais com o município atuando como gestor.

O presidente do Partido Verde (PV) em Rondônia, Aires Mota, comentou sobre a escolha do candidato: “O Partido Verde tem uma orientação nacional de lançar candidatos a prefeito nas principais cidades do país, e Alvorada é uma cidade importante no estado, por isso nosso partido colocou como necessário e fundamental se ter uma candidatura em Alvorada do Oeste”.

Vanderlei Techio representa a renovação da política com qualidade, e com certeza assumirá num papel importante para o futuro histórico desse município. Empresário, pessoa de família tradicional e pioneira na cidade, pessoa muito querida na sociedade, conhecido como bom administrador.

Vanderlei Techio tem total apoio do partido e está apto a disputar as eleições municipais deste ano de 2020. Pesquisas internas mostram o constante crescimento de Vanderlei Techio, deixando para traz nomes conhecidos da política local.

Para Aires Mota, presidente do PV, Vanderlei Techio é uma aposta do partido contada como certa na eleição de 2020, disse ainda: “O Partido Verde tem o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) que tem bom trabalho e liderança na cidade de Alvorada do Oeste. Isso trará benefícios para a campanha de Vanderlei Techio, quanto para o trabalho a ser desenvolvido em alvorada”.

O partido convidou Techio para se filiar, e junto com lideranças expressivas do município construir um projeto que represente as mudanças e transformações que a sociedade alvoradense tanto sonha. Uma Alvorada do Oeste melhor é possível, desde que se tenham pessoas comprometidas com esse novo tempo e a qualidade dos quadros do PV, nossos dirigentes no município apontam para esse novo tempo fazendo e produzindo uma política limpa com pessoas limpas, destacou Aires Mota.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments