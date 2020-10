PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CAMINHADA NO CRISTO REI COMPROVA A PREFERÊNCIA POPULAR POR ROSANI DONADON

A candidata a prefeita pela coligação Fé e Ação por Vilhena, Rosani Donadon, juntamente com a candidata a vice-prefeita, Márcia Deiró, participaram na tarde dessa terça-feira, 20, de uma grande caminhada, no bairro Cristo Rei, promovida por seus apoiadores. O evento teve como característica a forte presença de moradores da região, que foram voluntariamente manifestar seu apoio à candidata.

No bairro Cristo Rei e em outros adjacentes, tem sido crescente o número de solicitações à candidata Rosani Donadon para que ela faça visitas às casas e participe de reuniões familiares. “Em todas as gestões municipais de que participei sempre tivemos uma atenção especial para com os bairros mais necessitados de investimento do Poder Público”, afirmou Rosani Donadon, acrescentando que “a população do bairro Cristo Rei sempre manifestou com muito carinho seu agradecimento por essa atenção que demos”.

POPULAÇÃO PRESENTE

Luiz Antônio Pimentel, morador da região há mais de vinte anos, era um desses participantes da mobilização. Segundo ele, sua presença e também de sua esposa e dois filhos na caminhada era, acima de tudo, uma forma de agradecer pelos benefícios que a candidata, quando secretária do Bem-Estar Social e também quando prefeita, proporcionou à população do Cristo Rei e bairros adjacentes: “ela fez muito por nós, merece essa oportunidade pra fazer ainda mais”, afirmou.

Mariângela Ferreira, proprietária de um pequeno estabelecimento comercial no bairro, também foi uma das participantes da manifestação de apoio popular à candidatura de Rosani Donadon. Animada em ver a presença de vizinhos e amigos no movimento, avaliou: “Isso sim que é caminhada; não é desfile de formiguinha”, observando que as pessoas estavam ali para mostrar apoio à candidata e não por terem cargos comissionados ou terem sido contratadas para trabalhar na campanha.

