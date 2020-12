PARQUE ESTADUAL CORUMBIARA – CUC/SEDAM REALIZARAM SOLTURA DE  FILHOTES DE TRACAJÁS E TARTARUGAS DA AMAZÔNIA

A Unidade de Conservação Parque Estadual Corumbiara, localizado na fronteira de Rondônia com a Bolívia é o corredor ecológico binacional Iteñez/Guaporé/Mamoré e é o único de Rondônia com três biomas diferentes. A área que o parque ocupa tem mais 424 mil hectares. Um refúgio para uma variedade de espécies florestais e animais.

Entre todas as atividades desenvolvidas pela preservação das espécies o monitoramento voltado para espécies de quelônios da Amazônia compreende o catalogamento, coleta e soltura de filhotes. Nesta semana (02/12/2020) foram soltos nos rios da região aproximadamente 260 mil filhotes. Para o gerente do Parque Corumbiara, Raimundo Dimas Lima, a unidade de conservação é considerada atualmente uma das mais protegidas do Estado. Não possui altos índices de crimes ambientais, o que significa que o monitoramento e a fiscalização realizado em conjunto com SEDAM, Polícia Militar Ambiental e Capitania de Portos da Bolívia surte o resultado esperado.

Neste ano a soltura contou com a participação de autoridades civis e militares da Bolívia, moradores da comunidade Laranjeiras, agentes ambientais voluntários e membros da Polícia Militar Ambiental, contando com o apoio financeiro do ARPA – Programa de Áreas Protegidas da Amazônia/MMA.

De acordo com o gerente da unidade de conservação, Raimundo Dimas Lima “A participação das comunidades ribeirinhas no monitoramento, coleta e soltura dos quelônios demonstra que as ações de sensibilização e de educação ambiental realizadas promovem a preservação e são fundamentais para a manutenção das espécies de vidas existentes no meio ambiente”.

FONTE E FOTOS; ASSESSORIA

D REDAÇÃO DO HIJERONDONIA

Comments

comments