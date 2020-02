PARCERIAS DE ENTIDADES E PREFEITURA PROMOVEM INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NO HOSPITAL, LABORATÓRIO, POSTOS DE SAÚDE E ESCOLAS MUNICIPAIS

Através de um projeto de parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifro) campus Colorado do Oeste, Copama, MFM soluções ambientais, Associação de Catadores de Cerejeiras (Assocer) e Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) iniciou na semana passada a instalação de lixeiras de fabricação de reciclável.

Inicialmente, foi instalado no Hospital São Lucas, Laboratório Municipal, Postos de Saúde e Escolas Municipais, foram instaladas 60 lixeiras de plástico com capacidade de 50 litros. Cada unidade foi custeada através de parceria com adesão ao projeto pelas entidades, que tem a sua logomarca exposta.

Para a Prefeita Lisete Marth (PV): “É uma satisfação ver o início da implantação das lixeiras. É uma das nossas metas propiciarem os órgãos públicos como Hospital, Postos de Saúde e Escolas Municipais, e a cidade mais limpa e bonita para a população cerejeirense. Isto só foi possível pela sensibilidade dos nossos parceiros, como a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifro) campus Colorado do Oeste, Copama, MFM soluções ambientais, Associação de Catadores de Cerejeiras (Assocer), que pensam no bem comum da sociedade”, disse a Prefeita Lisete.

FONTE E FOTOS: LIGIA ALINI CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

