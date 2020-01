PARCERIA: SEBRAE E AROM INICIAM O ANO COM PROPOSTA DE ATUAÇÃO EM CONJUNTO

Entidade que reúne os municípios do estado pode apoiar projetos de educação empreendedora

Em reunião na sede da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), em Porto Velho na primeira semana de trabalho de 2020 (02), o Diretor Superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) foi recebido pelos gestores da entidade para alinharem algumas ações para este ano.

O Diretor Executivo da Arom, Roger André recepcionou o dirigente, juntamente com s equipe técnica da Associação e começaram a debater sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Sebrae referentes à Educação Empreendedora em Rondônia no ano passado, quando mais de 30 mil alunos de 22 municípios receberam a metodologia Jovens Empreendedores Pequenos Passos (Jepp). Também foi tema da reunião o projeto Educação para o Futuro, com a entrega de apostilas para reforço escolar nos 52 municípios de Rondônia.

“Fizemos questão de no primeiro dia de trabalho de ano, vir aqui na Arom para juntos discutirmos estratégias para ajudar a ampliar e melhorar os índices da educação nos municípios. Acreditamos que teremos um crescimento significativo no próximo Ideb, que será divulgado em breve mas temos que vislumbrar o topo do pódio e não podemos esperar 2021. Precisamos construir estratégias que não impactem este trabalho pois este ano eleitoral pode significar alterações de equipes da educação e uma eventual descontinuidade no trabalho e a Arom é a parceira ideal para defender esta bandeira”, disse Daniel Pereira.

Os técnicos da Arom concordaram com as argumentações e pontuaram que fazem um trabalho muito importante de recepção aos novos gestores (geralmente há 65% de alternância nos mandatários municipais a cada eleição), especialmente durante os períodos de transição de gestão. “Entendemos que a Educação é um esteio das administrações municipais e esta iniciativa do Sebrae é muito bem-vinda e precisamos trabalhar em conjunto, Arom, Sebrae e o Tribunal de Contas do Estado para combater descontinuidades de boas iniciativas”, ponderou Roger André.

As duas entidades farão agendas em conjunto para otimizar a logística e apresentar aos gestores municipais a importância da adesão ao programa de Educação empreendedora do Sebrae (que não tem custos para o município)

