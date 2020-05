PARCERIA: SEAGRI E SEBRAE INVESTEM NA MELHORIA DA PRODUÇÃO LEITEIRA DE RONDÔNIA

Inovação e tecnologia para a pecuária leiteira com atuação em conjunto

O Sebrae em Rondônia, em sua atuação no agronegócio, trabalha projetos nos segmentos prioritários e estratégicos para o estado. Com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas, o Sebrae busca uma convergência estratégica com as prioridades governamentais, a fim de que os recursos financeiros disponíveis possam apoiar este propósito. O destaque vai para o projeto Inovatec Leite, aprovado em 30 de abril pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) com recursos do Fundo Proleite. A iniciativa, com inovação na tecnologia e promoção da educação empreendedora no campo, pretende gerar sustentabilidade e potencializar a bovinocultura leiteira. O projeto que propõe ações para o aprimoramento tecnológico da atividade leiteira em Rondônia, além da educação empreendedora no campo, também prevê a realização de eventos dinâmicos e modernos para incentivar as novas gerações ligadas à família do produtor, com geração de valor aos atores da cadeia produtiva.

O Inovatec Leite é fundamentado em três pilares que visam o fortalecimento dessa cadeia: 1. Educação empreendedora no campo, 2. Desenvolvimento e inserção de soluções inovadoras, 3. Melhoria do padrão genético do rebanho.

O Secretário de Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani, enfatiza “que mesmo com a pandemia da Covid-19, os trabalhos continuam sendo realizados, à distância por vídeo conferência e o Condalron, enquanto conselho que delibera a aplicação dos recursos do Fundo Proleite, cumpre o seu papel legal, mantendo o quórum para funcionamento”. Afirma ainda que “Rondônia é um dos maiores produtores de leite da Região Norte, produz mais de dois milhões e meio de litros diários, conta com importante aporte de recursos do Fundo Proleite, que foi criado pelo governo de Rondônia e mantido com recursos oriundos dos impostos pagos pelas indústrias laticinistas, para apoiar os pequenos produtores da agricultura familiar produtores de leite e os demais participantes da referida cadeia produtiva”. Ressalta ainda que a parceria com o Sebrae gera mais oportunidades de fortalecimento dessa cadeia produtiva, o qual atuará em aspectos importantes, promovendo a educação empreendedora dos jovens no campo e mais tecnologia para aumento da produtividade.

O Diretor técnico do Sebrae Samuel Almeida reafirma a importância de fortalecer o negócio leiteiro de Rondônia, “Como importante fonte de renda para o produtor rural, que deve incorporar tecnologias inovadoras para aumento da produtividade e sobretudo investimentos na melhoria da gestão do negócio. A inovação torna os empreendimentos rurais da bovinocultura leiteira cada vez mais sustentáveis, com isso aumenta a renda do produtor rural e fortalece a sucessão familiar no campo”. Destaca ainda que além dos investimentos do Sebrae e Seagri, o projeto Inovatec Leite contará com parcerias institucionais importantes da Embrapa, Emater, Senar, SindLeite e instituições de ensino para que os esforços realizados se traduzam em grandes resultados para a cadeia produtiva do leite.

