PARA CONSEGUIR APROVAÇÃO DE CRÉDITO, EMPRESA PRECISA TER PROPÓSITO CLARO NO PROJETO

Com a minha experiência de mais de 20 anos no mundo empresarial e à frente da T4 Consultoria , atuando na análise e desenho de operações estruturadas para captação de linhas de crédito, acredito que é possível dar um panorama da?empresa com perfil para conseguir aprovação de crédito.

Em 2020, a estimativa, segundo o Banco Central, no?Relatório Trimestral de Inflação, é de aumento de 8,1% no estoque de crédito, após uma alta de 6,9% em 2019. Para as empresas, a estimativa de crescimento subiu de 0,9% em 2019 para uma alta de 2,5% em 2020, ainda abaixo da previsão de 3,8% da leitura anterior.

Quando se fala em propósito claro, estamos falando do?propósito orientador?(missão), que rege o negócio e principal razão de sua existência, e do?propósito empresarial?(visão), que está relacionado principalmente à trajetória da empresa e ao objetivo que deseja alcançar com base no propósito orientador.

Como mencionado, a empresa com perfil para conseguir aprovação de crédito deve demonstrar a viabilidade do projeto referente aos investimentos que está buscando, ou seja, é preciso comprovar que aquele investimento será importante para o aumento de sua capacidade produtiva e financeira, gerando viabilidade para arcar com o investimento.

Empresas dos setores da indústria, comércio e serviços, com faturamento de até R$90 milhões ao ano, possuem a vantagem de taxas e prazos bastante atraentes junto aos bancos públicos e demais agentes financeiros.

Dívidas nem sempre são obstáculos para empresas que desejam captar recursos

Será avaliada pelo órgão qual a capacidade financeira mensal e anual da organização; se o projeto apresentado está bem estruturado e se condiz com o desenvolvimento do negócio no mercado, impactando obviamente em seu maior retorno de lucratividade.

Aproveito para frisar que todo negócio possui dívidas em algum grau, o ideal é que sejam dívidas previamente calculadas, ou, sob controle. O que se torna um problema é quando a empresa não consegue arcar, dentro do previsto, com as dívidas que possui, gerando uma avalanche, que em algum momento, pode colocar em risco a continuidade do negócio.

Da mesma maneira que ter uma empresa é ter de lidar com os riscos calculados, é também importante lidar, de maneira equilibrada, com as dívidas de curto e longo prazo.

A empresa com perfil para conseguir aprovação de crédito, tem dívidas, mas o que a torna apta a conseguir o recurso é ter o controle sobre suas operações financeiras e maturidade para pensar estrategicamente em investimentos que possam gerar não apenas maior lucratividade, mas solidez do ponto de vista administrativo.

Reestruturação financeira necessária para conseguir aprovação de financiamento

No momento da busca por crédito, é importante que esteja claro no projeto a capacidade da organização de apresentar resultado com cobertura de juros, além da possibilidade da redução do tempo estimado para a liquidação da dívida.

Outro ponto importante analisado é se existe a possibilidade da redução da dívida líquida da operação com a captação de recursos.

No fim das contas, não há mágica quando o assunto é busca por financiamento de longo prazo. A empresa com perfil para conseguir aprovação de crédito é aquela que apresenta projeto consistente, que está em um momento de equilíbrio em suas operações financeiras e relacionadas à gestão, e que conseguem provar que o investimento, de fato, auxiliará na expansão de suas operações no mercado.

Por outro lado, há empresas com faturamento adequado, mas que requer alguns ajustes necessários em reestruturação financeira. Após esse reequilíbrio é possível solicitar a aprovação de recursos com maiores chances de aprovação e a segurança de que o empréstimo repercutirá em crescimento e solidez.

Alerta às empresas que desejam obter financiamento de longo prazo

Algo que acho importante mencionar sobre esse tema é que não existe ‘vender’ ao cliente um projeto perfeito de? captação de recursos, como encontramos comumente na internet, o que não faz sentido algum, já que para que uma empresa consiga obter financiamento, precisa comprovar, por meio do projeto real, ter condições e solidez para atingir o objetivo.

Obter o auxílio de uma empresa/profissional especialista é viável quando a organização deseja auxílio no processo de reestruturação financeira para uma possível captação no futuro ou até mesmo no momento de elaborar o projeto de captação de recursos para que seja apresentado de maneira consistente.

A consultoria para captação de recursos direciona se o cenário é propício e faz um diagnóstico sobre os caminhos necessários para o alcance do objetivo da empresa.

Marcelo Viana – Diretor da T4 Consultoria, especialista em finanças empresariais. Possui experiência de mais de 20 anos em Controladoria e Administração Financeira, tendo atuado em cargos executivos em inúmeras empresas como: Carrefour, Grupo Itavema, Grupo Vigorito, etc. Graduado em Ciências Contábeis; Consultoria Gestão Empresarial-PUC; MBA Controladoria Estratégica pela Fundação Alvares Penteado – FECAP e MBA Gestão Econômica e Financeiras de Empresas-FGV.