“PARA COMUNICAR BEM, É IMPORTANTE NOS ATUALIZAR SEMPRE”, AFIRMA CLÓVIS DE BARROS NO ÚLTIMO DIA DA SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO, DA CNSP

Professor Clóvis de Barros falou sobre a importância de os servidores se comunicarem com a população. Evento online está disponível no Youtube da CNSP

Os eventos virtuais em homenagem à Semana do Servidor Público, promovidos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP), foi marcado pela palestra de Clóvis de Barros, Doutor em Ciências da Comunicação, sobre a importância de se comunicar direito com a população e os meios para cumprir bem esse desafio.

Clóvis explicou que primeiro é preciso se entender como indivíduo para aí saber como se comunicar com os outros. Ele esclareceu que o ponto chave para a boa comunicação é não deixar de se atualizar. “Precisamos nos entender, depois entender os outros e o que é importante para eles, para aí sim fazer uma comunicação eficaz. No entanto, devemos sempre lembrar que as coisas mudam, os indivíduos também e, portanto, os modos de comunicar se reorganizam. Por isso, é preciso estudar sempre. Os meios de comunicação não são 100% eficazes pelo motivo simples de que nenhum chega ou interessa a todas as pessoas. Então, é preciso estudar o melhor meio de falar com cada grupo”.

Sobre o desafio dos servidores de mostrarem para a população a importância do seu trabalho, Clóvis de Barros disse que “nós, os servidores públicos, atuamos em muitas áreas, todas muito importantes e que fazem parte do cotidiano da população. O povo realmente não percebe essa importância porque estamos em todos os lugares. Pode parecer tolo, mas é preciso explicar o que fazemos, por exemplo: se o médico, que é servidor público, não for ao hospital, não tem plantão. Se o professor, que é servidor público, não for à escola, não tem aula. Enfim, as coisas não funcionam. É preciso fazer com que essa informação, de maneira eficaz, chegue às pessoas. Só assim elas vão entender e dar a devida importância aos servidores públicos”.

Em 28 de outubro foi comemorado o Dia do Servidor Público. O presidente da CNSP, Antonio Tuccílio, parabenizou a todos os servidores e destacou a importância de se manterem firmes na luta para que o serviço seja sempre de qualidade. “Nosso dever é cumprir o nosso papel com responsabilidade e qualidade. A sociedade precisa dos nossos serviços e temos de atender às pessoas da melhor maneira. Esse é o nosso compromisso”.

As palestras da Semana do Servidor Público (Análise da Reforma Administrativa; Covid-19 e o Desenvolvimento de Vacinas; e Importância da Comunicação com a População) estão disponíveis no canal da Confederação Nacional dos Servidores Públicos no Youtube (https://www.youtube.com/cnspoficial).

FONTE: Fernanda Souza

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

